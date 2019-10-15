أسامة نبيه يفجر مفاجأة حول دور الأهلي في اهتزاز ميتشو مع الزمالك

كشف اسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، عن سبب اهتزاز مستوى نادي الزمالك مع مديره الفني ميتشو خلال الفترة الماضية.



وأكد مدرب منتخب مصر السابق أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك تعرض لحالة من الاهتزاز بعد خسارة السوبر أمام الأهلي.



وقال نبيه خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الزمالك يمتلك كل مقومات النجاح ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والهدوء مطلوب حتى يستعيد الفريق مستواه".



وحصد الزمالك سبع نقاط بعد اول ثلاث جولات بالدوري بالفوز على الاتحاد ومصر للمقاصة والتعادل مع نادي مصر بهدف مقابل هدف.