محمد صلاح يعلق على كوميكس أم مكة.. شاهد

😂😂😂 — Mohamed Salah (@MoSalah) October 13, 2019

علق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على كوميكس أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يسخر من الصورة الاخيرة مع عارضة الازياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.وجاء تعليق احد المتابعين بكوميكس لأم مكة قائلا "‏‎الوووو ام مكه ؟؟ ابو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بايده كدا قالي يعني مش همه!".ليرد محمد صلاح عليه بإيموشن ضحك "😂😂😂" الذي لقي ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر.وكان محمد صلاح اثار الجدل بعد ظهوره بإعلان مجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو .