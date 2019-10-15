هاشتاج لبنان يحترق يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم احفظهم بحفظك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #لبنان_يحترق بعد انتشار حرائق واسعة في انحاء متعددة بلبنان لاسيما منطقة المشرف التي امتدت الي آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريرى إضافة إلى الإحراج، وساهمت الرياح الشديدة فى امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: ‏‎#لبنان_يحترق لأن كان بعد في الجمال الطبيعي بس بالبلد موجود الحمدلله بوجود السلطة الحالية عم يضيع بوجودهم! وطبعًا بفضل اهمالهم كالعادة كان ممكن تفادي الكارثة قبل وقت كبير!! بدل مهرجانات التبجح السطحي لهذه الطبقة الحاكمة التعاطي المسؤول ممكن يكون مربح اكثر بكثير...



‏اللهم إني استودعك لبنان وأهله وكل ما فيه

اللهم احفظهم بحفظك يا حافظ السماوات والأرض

وتولاهم برحمتك وعظمتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير

بردًا وسلامًا يا رب ⁦ 💔😢

‎#لبنان_يحترق



‏‎#لبنان_يحترق اللهم احفظ لبنان واهل لبنان من كل شر ومكروه



‏الله يحمي دفاع المدني وكل حدا هونيك عم يساعد ‎#لبنان_يحترق



‏اللهم إني لا اسالك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه اللهم ارحم اخواننا في لبنان واحفظهم بعينك التي لا تنام ‎#لبنان_يحترق



‏الشوف وعكار من اكثر المناطق التي تضم مساحات خضراء تشع جمالا... ها هي تتحول الى رمادا بظل غياب التحرك السريع واشتداد ارتفاع الحرارة وقوة الرياح

‎لبنان_يحترق



‏بعد الحرائق،

مواطنون لبنانيّون أصبحوا نازحين.

النَّازِحون اللبنانيّون.

ألطف يا ربّ.

‎#لبنان_يحترق 🇱🇧



‏حين تغضب الطبيعة،

والمُراسلة تسمع صرخات استغاثة...

الصحافي الإنسان.

تقديرنا للصحافية حليمة طبيعة.

لحظة مؤلِمَة.

‎#لبنان_يحترق



‏إنَها الساعة الرّابعة والنّصف فَجرًا.

تلفزيون الجديد في موقع الحريق.

السُّلطة نائِمَة.

وَنَوْمُها طبعًا "خَطّ أحمَر"!!!

السُّلطَة الرّابِعَة يَقِظَة.

تُشكران راشيل كرم وحليمة طبيعة.

‎#لبنان_يحترق



‏اللهم بردا و سلاما على ارضٍ احببتها من كل قلبي رغم سوء حكامها ...

مظلوووم يا بلد و فجرك صاير نار

ربي يحميك بحق كل انبيائك

‎#لبنان_يحترق



‏يا الله لبنان 🇱🇧

اللهم اجعلها بردا وسلاما على لبنان 🤲‎#لبنان_يحترق



‏شي بيحرق القلب... لبنان_يحترق