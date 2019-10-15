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تعليم

وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أثير بشأن مدرسة دار الفتح السورية فرع ٦ أكتوبر وأنها مدرسة للدواعش وتدرس الافكار المتطرفة لطلابها بعيدا عن اعين المسئولين.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد سارعت الوزارة بالتحقق من الأمر وأستطيع التأكيد أن ما يسمى بدار الفتح السورية هو كيان لا تتبع اصلا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد".

أضاف وزير التربية والتعليم ان هذا الكيان "ليس مدرسة اصلا ولكنه مركزًا للدروس الخصوصية".

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة سوف تقوم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية.

واوضح وزير التربية والتعليم ، أنه ينتظر تقريرًا مفصلًا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيل هذا الموضوع الهام، قائلا: سوف أعلن كافة التفاصيل للرأي العام عند اكتمالها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورا لمدرسة سورية عن استقبالها للأطفال والطلاب في مدينة 6 أكتوبر، وقيل ان صور المدرسين في هذه المدرسة يشرحون للأطفال مدى أهمية غزو تركيا لسوريا ، وتم تداول صور لتلاميذ هذه المدرسة وهم يرتدون العلم التركي على رؤوسهم ، وتساءل رواد فيسبوك أين وزارة التعليم من هذه المدارس التي تربي الدواعش؟.
وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية
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