ب5 جنيهات .. حضرى كيراتين طبيعى للتخلص من تجاعيد الشعر

فوائد عديدة لماء الورد للعناية بجمالك فهو يساعد على إصلاح الشعر التالف ويمكنك تضمينه بسهولة في نظام العناية بالشعر يوميًا أو أسبوعيًا ..



عن فوائد ماء الورد للشعر والبشرة فهى غير متوقعة فيمكنك صنع كيراتين طبيعى بدمج ماء الورد مع جل الصبار معًا لمقاومة الشعر الجاف والمجعد فقط وادهنى هذا المزيج في جميع أنحاء فروة رأسك وفي النهاية قومى بتغطية رأسك بغطاء دش لمدة ساعة تقريبًا وحاولى تطبيق هذا المزيج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج طويلة الأجل.



ويمكن استخدام ماء الورد بعد الإستحمام مع العسل للتخلص من تجاعيد الشعر وتركه لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء و يمكنك تدليك ماء الورد بزيت فيتامين هـ وقومى باستخراج زيت 2-3 كبسولات من فيتامين (ه) وقومى بخلطها مع 4-5 قطرات من ماء الورد ثم دلكي هذا المزيج بلطف على فروة رأسك فهى تحافظ على فروة الرأس رطبة وتمنع حكة فروة الرأس أو قشرة الرأس وحاول تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على روتين مناسب للعناية بالشعر..



يحتوى ماء الورد على العديد من الخصائص المفيدة قد تجعله مفيدًا للشعر وفروة الرأس فيساعد ما الورد على تقليل الزيوت والقشرة كما انه له خصائص مضادة للالتهابات، الأمر الذي قد يجعل من المفيد لبعض لفروة الرأس، مثل الصدفية و الأكزيما.. على الجانب الآخر تساعد رائحة ماء الورد في رفع مزاجك وتخفيف الصداع