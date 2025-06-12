مصر والنرويج تعززان التعاون السياسي والاقتصادي وتبحثان القضايا الإقليمية في أوسلو

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج وذلك على هامش منتدى أوسلو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج وتناول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين مصر والنرويج بشقيها السياسي والاقتصادي، منوها الى اللقاءات والاتصالات التى تمت بين فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء النرويجي وآخرها زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج في ديسمبر ٢٠٢٤.

ورحب الوزير عبد العاطى بعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئاسية، معربا عن التطلع للحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين على كافة المستويات للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

ورحب وزير الخارجية بالتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصةً فى مجال الطاقة المتجددة، معرباً عن التطلع لاستكمال تنفيذ مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر وبدء تنفيذ مشروعات جديدة تسهم فى زيارة الاستثمارات النرويجية في مصر.

وأشار كذلك إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا على أهمية تشجيع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية على بحث إمكانية زيادة تموليهما للشركات النرويجية العاملة في مصر وتمويل شركات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والاستزراع السمكي، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخراً.

كما أعرب عن التطلع للتعاون الثلاثي في إفريقيا في ظل الاهتمام الذي توليه النرويج بالقارة وإصدارها لاستراتيجية خاصة بالقارة الأفريقية في أغسطس ٢٠٢٤.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث ثمن الوزير عبد العاطى دور النرويج الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والمدافع عن مبادئ القانون الدولي، واستعرض الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذي يشهدها الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تكثيق الجهود الدولية لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في السودان حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للسودان، وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية واحترام سيادته وسلامة أراضيه.