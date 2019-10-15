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رياضة

إسبانيا تبحث عن بطاقة التأهل أمام السويد في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب إسبانيا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السويد، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب فريندز آرينا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

ويكفي منتخب إسبانيا التعادل في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب السويد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز فرصه في الصعود.

ويحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب السويد صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن تصفيات يورو 2020، إيطاليا مع ليشتنشتاين، فنلندا مع أرمينيا، سويسرا مع إيرلندا، جبل طارق مع جورجيا، اليونان مع البوسنة والهرسك، رومانيا مع النرويج، جرز فاروه مع مالطة.
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