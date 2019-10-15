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حوادث

إنشاء محكمة جزئية بالعبور تنظر جلسات جنح ومخالفات ومدنى

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم
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قسم الحوادث
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة العبور الجزئية تتبع محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، وتختص بنظر جلسات جنح ومخالفات ومدنى جزئي العبور ويكون مقرها "محلية رقم 12 - الحى الأول - مدينة العبور".

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.
إنشاء محكمة جزئية بالعبور تنظر جلسات جنح ومخالفات ومدنى
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