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رياضة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

يواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي.

ويؤدي محمود متولي، جلسة في الجيم إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وكان محمود متولي قد اشتكى ، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التي أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الاصابة بشكل كامل تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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