كرنفال الفسطاط يحافظ على الصناعات اليدوية.. ويوفر مصدر دخل للسيدات

وسط الألوان البديعة والرسومات الخلابة التي تعكس أصالة وإبداع التراث ، تصطف أيد محترفة في الحرف اليدوية ، يستعرضن منتجاتهن داخل سوق " كرنفال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة، حيث تجتمع جميع الثقافات التي يحتويها المجتمع المصري في مكان واحد.



تجولت كاميرا "صدى البلد" ، داخل سوق " كرنفال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة لإجراء لقاءات مع المشاركات.



في البداية قالت اماني الرويح مدير الكرنفال ان سوق الفسطاط يسعى إلى الحفاظ على التراث والمنتجات التي كادت ان تندثر وان السوق يقدم أجمل ما لديه من منتجات في كرنفال سوق الفسطاط للصناعات اليدوية والفنون التشكيلية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من الكرنفال هو تشجيع الصناعات اليدوية وتشجيع المرأة على زيادة دخلها وخاصة المرأة التي لا تمتلك عملا.



وتقول نبيلة احمد احدى المشاركات في كرنفال الفسطاط للصناعات اليدويه والفنون التشكيلية ان هناك زيادة في الاهتمام بالصناعات اليدوية بشكل كبير وزادت نسبة الإقبال على الشراء أيضا وأصبح هناك من يقدر قيمة الأعمال اليدوية ويرغب في وضعها في منزله واقتنائها.



وأشارت إلى أنها تعمل في مجال تشكيل القطع النحاسيه وهي حرفة اقتصرت في عقول مجتمعنا على الرجال فقط ولكن هذا التفكير لا يمت للواقع بأي صلة فأساس الفن والابداع هو امرأة والمرأه تعمل في هذا المجال منذ زمن بعيد، فإذا نظرنا إلى اصل الورش النحاسية القديمة سنجد انه من تملكها في الأساس هي امرأة، موضحة أنه لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة في العمل وبالاخص في مجال الحرف اليدوية فهي تعتمد على الفن والذوق والمهارة والابداع وليس نوع الإنسان وجنسه.