لطمة لـ أردوغان.. 3 مليارات دولار عجز فى ميزانية تركيا

أظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 17.71 مليار ليرة أو ما يعادل 3 مليارات دولار في شهر سبتمبر الماضي.



وقالت الوزارة إن ”ميزانية سبتمبر تظهر أن العجز الأولي الذي يستبعد مدفوعات الفائدة بلغ 5.6 مليار ليرة“.



وسجلت الميزانية عجزًا 85.8 مليار ليرة في أول 9 أشهر من العام بحسب البيانات مقارنة مع 56.7 مليار قبل عام، وفي برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في نهاية عام 2019.