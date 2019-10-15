Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لطمة لـ أردوغان.. 3 مليارات دولار عجز فى ميزانية تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:07 م
3 مليارات دولار
3 مليارات دولار عجز الميزانية التركية
Advertisements
سمر صالح
أظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 17.71 مليار ليرة أو ما يعادل 3 مليارات دولار في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن ”ميزانية سبتمبر تظهر أن العجز الأولي الذي يستبعد مدفوعات الفائدة بلغ 5.6 مليار ليرة“.

وسجلت الميزانية عجزًا 85.8 مليار ليرة في أول 9 أشهر من العام بحسب البيانات مقارنة مع 56.7 مليار قبل عام، وفي برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في نهاية عام 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عجز الميزانية الأمريكية يتسع في يوليو.. وتزايد الإنفاق على الصحة والجيش

كارثة في تركيا.. ارتفاع العجز التجاري وأردوغان يخفي الحقيقة عن شعبه

رقم صادم.. عجز الميزانية التركية يتفاقم في سبتمبر

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل

عفا الله عما سلف.. تطورات جديدة في علاقة تركي آل شيخ بـ الخطيب وإدارة الأهلي

للخلاف على ثمن هاتف محمول.. عاطل يقتل سائق بالمطرية

مرتضى منصور يسخر من وصف مجلسه بـ الفاشل: الزمالك يتفوق على الأهلي 8 - 2 في 2019

فيلم إباحي وعاريات فى حضرة آمون.. يهودى يظهر ممثلين بمشاهد إباحية وهم يرتدون زي شرطة وصعايدة.. وعارضات أزياء بالمايوه والنقاب بين بهو الأعمدة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

طلاب الغربية يستقبلون المحافظ برايات وأعلام مصرية فرحا بزيارته