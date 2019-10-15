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اقتصاد

75 مليار جنيه حصيلة البنك المركزي من مزاد الودائع المربوطة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:37 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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ياسر جمعة
حصل البنك المركزي، اليوم، على سيولة من البنوك بقيمة 75 مليار جنيه فى مزاد الودائع المربوطة، وكان العائد على الودائع المربوطة تراجع خلال تعاملات الاسبوع الماضى ليصل الى 13.75%، مقابل 14.75%.

وبذلك يكون ذلك التراجع هو الثانى للعائد على الودائع المربوطة فى أقل من شهرين حيث تراجع العائد خلال أغسطس من 16.25% الى 14.75%.

وجاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في أجتماعهـا الاخير خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75% على الترتيب.

وأقر البنك المركزى آلية ربط الودائع فى أبريل 2013 لاستثمار السيولة الفائضة لدى مصارف القطاع المصرفى فى ظل ارتفاع حجم الودائع وانخفاض نسبة التوظيف.

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