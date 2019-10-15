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تعليم

هندسة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
حصدت كلية الهندسة جامعة حلوان المركز الأول فى النسخة الرابعة من مسابقة DELL EMC للجامعات عن تصورات المستقبل.

شارك في المسابقة قسم الإلكترونيات والاتصالات تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي بمشروع يحمل عنوان: "نظام التعرف على الكلام غير المنطوق والقائم على استخدام الإشارات الكهربية".

وأوضح المشرف على المشروع أن هذا النظام يلتقط الإشارات الكهربائية الناشئة عن الكلام دون الحاجة إلي تمييز حركة الشفاه أو حتى إحداث أي صوت مسموع مما يتيح التواصل مع أي آلة ذكية دون كلام.

كما يوفر هذا النظام تصميم ساعة رأس سهلة الاستخدام لالتقاط تلك الإشارات مما يجعل هذا المشروع إضافة لتيسير التفاعل بين البشر والأجهزه الذكية ليصبح الاستخدام أكثر خصوصية وموثوقية.

وأضاف الدكتور أحمد صلاح الدين أنه تم التقدم للمسابقة في شهر ديسمبر 2018 ثم تسليم المشروع في يوليو 2019 و كانت التصفيات النهائية فى سبتمبر 2019 حيث تم إعلان فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط و إفريقيا.

جدير بالذكر أن DELL EMC تعقد مسابقة سنوية للجامعات في مجال التكنولوجيا والتطبيقات و قد شارك هذا العام 1500 طالب من 24 دولة بعدد 327 مشروعا.
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