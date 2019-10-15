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تعليم

وزير قطاع الأعمال: إعادة استخدام مصنع ملابس مهجور يوفر 4000 فرصة عمل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
اعلن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام اتخاذ القطاع إجراءات تجاه المصانع والشركات التي كانت تنتج للأسواق وتوقفت وأصبحت مهجورة.

وتابع توفيق علي هامش كلمته بندوة " استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة" الذى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: وجهت الوزارة مؤخرا باستئجار مصنع ملابس مهجور لأحد الشركات لإعادة استخدامه في صناعة الملابس الجاهزة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هذا المصنع سيوفر ما يقرب من 4000 فرصة عمل لإنتاج الملابس الجاهزة.

وتأتي هذه الندوة في إطار توجه العديد من الشركات والمؤسسات العالمية نحو البحث عن تحقيق تنمية مستدامة من خلال اتباع سلوك موجه في الأسواق بما يؤهلها لإدارة عملياتها بطريقة تُعزز النمو الاقتصادي وترفع من قدرتها التنافسية وتعظم أرباحها.

جدير بالذكر أن تزايد الاهتمام العالمي في مجتمع الأعمال بترسيخ مفاهيم الاستدامة، يأتي نتيجة التقلبات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات البيئية التي طرأت على الساحة الدولية وأسفرت عن تأثيرات في الأسواق، مما أدى إلى ضرورة دراسة وضع الشركات المصرية وكيفية تعاملها مع مفهوم الاستدامة.
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