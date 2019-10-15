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رياضة

جمال الغندور: 6 اتحادات أوروبية ترفض إدارة قمة الأهلي والزمالك رقم 119

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:14 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن 6 اتحادات أوروبية اعتذرت عن إدارة مباراة القمة رقم 119 بين النادي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وقال الغندور فى تصريحات لـ "صدى البلد" إننا أرسلنا إلى 15 اتحادا أوروبيا من أجل ترشيح أطقم تحكيمية لإدارة لقاء القمة رقم 119 وتلقينا رفضا من قبل 6 اتحادات منها ألمانيا وبلجيكا.

وأضاف: من المتوقع حتى غد الأربعاء وصول 3 موافقات من جانب الاتحادات الأوروبية على أن يتم المفاضلة بين الأفضل منها للموافقة على إدارته لقاء القمة رقم 119.

وشدد: على أن انشغال حكام أوروبا بإدارة لقاءات الدوريات المحلية على مدار يومى السبت والأحد يقلص من فرص استقدام حكم أوروبي من النخبة لإدارة لقاء القمة 119.

يذكر أن الجهات الأمنية طالبت اتخاذ الكرة بتأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمى نظرا لدواع أمنية على أن يتم النظر فى الأمر اليوم الثلاثاء وحسمه بشكل نهائي.
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