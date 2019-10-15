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فن

شاهد.. نجم مسرح مصر مع إسعاد يونس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:49 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر صورة تجمعه بالفنانة إسعاد يونس، بعد الحلقة التي تمت استضافته بها على قناة DMC.

وكتب محمد عبدالرحمن معلقا على الصورة: "يارب تكون الحلقة عجبتكم 🙏🏻❤️".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

كانت حلقه حلوه اوى جوعتونا بالليل انا وماما 😂😍

شفت المقابله كلها تجنن وانتِ مبدع جدًا جدًا جدًا ، اتمنالك كل التوفيق يارب

كانت حلقه جميله وانت دمك خفيف

أكيد عجبتنا طالما انت اللي مع اسعاد يونس انا بحبك جدا.
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