شاهد.. نجم مسرح مصر مع إسعاد يونس

نشر الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر صورة تجمعه بالفنانة إسعاد يونس، بعد الحلقة التي تمت استضافته بها على قناة DMC.
وكتب محمد عبدالرحمن معلقا على الصورة: "يارب تكون الحلقة عجبتكم 🙏🏻❤️".
ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
كانت حلقه حلوه اوى جوعتونا بالليل انا وماما 😂😍
شفت المقابله كلها تجنن وانتِ مبدع جدًا جدًا جدًا ، اتمنالك كل التوفيق يارب
كانت حلقه جميله وانت دمك خفيف
أكيد عجبتنا طالما انت اللي مع اسعاد يونس انا بحبك جدا.
وكتب محمد عبدالرحمن معلقا على الصورة: "يارب تكون الحلقة عجبتكم 🙏🏻❤️".
ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
كانت حلقه حلوه اوى جوعتونا بالليل انا وماما 😂😍
شفت المقابله كلها تجنن وانتِ مبدع جدًا جدًا جدًا ، اتمنالك كل التوفيق يارب
كانت حلقه جميله وانت دمك خفيف
أكيد عجبتنا طالما انت اللي مع اسعاد يونس انا بحبك جدا.