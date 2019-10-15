لحظة كان ينتظرها الجميع.. ليفربول يعلن عودة الأخطبوط قبل قمة مانشستر يونايتد

أعلن نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، خبرًا سارًا، قبل موقعة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



ووفقًا للحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر "تويتر"، فإن الحارس البرازيلي أليسون بيكر بات جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات بدءًا من الجولة المقبلة أمام مان يونايتد.



وكتب حساب الريدز الرسمي: "اللحظة التي كان ينتظرها الجميع!"، في إشارة إلى عودة أليسون بيكر للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن الملاعب لمدة شهر ونصف.



وكان الحارس البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع ليفربول أمام نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج، والتي فاز فيها الريدز 4-1، حيث خرج في الدقيقة 38، متأثرًا بإصابته التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.



اللحظة التي كان ينتظرها الجميع! 😍🙌 pic.twitter.com/0RWUrSSWiJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 15, 2019