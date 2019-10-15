صدمة زملكاوية بشأن صفقة إنقاذ وسط الملعب .. تفاصيل

استقر مسئولو نادى وادى دجلة على تأجيل النظر فى العرض الجديد الذى تلقاه من قبل الزمالك من أجل الحصول على خدمات محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى إشعار آخر.



وجاء قرار دجلة بتأجيل البت فى العرض الزملكاوى لضم عبدالعاطى فى ظل الرغبة فى تهيئة الأجواء المناسبة للفريق من أجل العودة إلى النتائج الجيدة بمسابقة الدورى الممتاز خاصة بعد البداية السيئة التي قدمها الفريق حتى الآن بالدوري فى أول ثلاث جولات و تلقيه هزيمتين فضلا عن تعادله فى مباراة واحدة وعدم تحقيق أي فوز حتى الآن.



وكان مسئولو الزمالك يتمنون حسم صفقة محمد عبدالعاطى نجم وسط دلجة من أجل معالجة الاأزمة الفنية التى يمر بها الفريق بعد إصابة محمود عبدالعزيز بالرباط الصليبى وتواجد الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي فقط.



ويعد عبد العاطى أحد اللاعبين المؤثرين داخل أركان الفريق الدجلاوى فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة تشكيل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته الجيدة على الاستحواذ على الكرة وتناقلها بشكل سليم وهى الطريقة التى يعتمد عليها تاكيس جونيس في قيادة وادى دجلة.



