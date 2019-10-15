رئيس الوزراء يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والغاز، وتقنيات الكهرباء وتكنولوجيا الفحم النظيف ، وغيرها من مجالات التعاون في هذا القطاع الحيوي .



يذكر أن دان برويليت ، نائب وزير الطاقة الأمريكي كان قد أجرى - في وقت سابق - خلال مرافقته وزير الطاقة الأمريكي الذي زار مصر مؤخرا مع كل من: وزير البترول الدكتور طارق المُلا ، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حوارا استراتيجيا حول تعزيز التعاون بين (واشنطن ) و(القاهرة ) في مجال الطاقة ، ركز على التعاون في تطوير النفط والغاز، فضلا عن التعاون في تقنيات الكهرباء والطاقة .



وسوف تتعاون الولايات المتحدة ومصر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعزيز تجارة الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظيف والاستفادة من الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والشبكات الذكية.



ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الحوار بأنه يؤكد دعم الولايات المتحدة المستمر لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) ودور مصر كمركز إقليمي للطاقة للغاز الطبيعي والكهرباء، في وقت كشفت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي عن استعدادهما للتعاون مع مصر لتعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك في مجال الطاقة.