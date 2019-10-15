البابا تواضروس يلتقي رئيسة التحالف التقدمي بالبرلمان الأوروبي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمقر البرلمان الأوروبي، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي النائبة الأسبانية Iratxe García Pérez.



يأتي لقاء قداسة البابا مع رئيسة التحالف التقدمي في إطار زيارته التي جرت اليوم لمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي شملت عدة لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين بالبرلمان على رأسهم رئيسه david maria sassoli والنائب المجري György HÖLVÉNYI رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP

حضر اللقاءات السفير المصري ببلجيكا خالد البقلي.



كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا في إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.