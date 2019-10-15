Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي رئيسة التحالف التقدمي بالبرلمان الأوروبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:36 م
البابا توضروس الثاني
البابا توضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمقر البرلمان الأوروبي، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي النائبة الأسبانية Iratxe García Pérez.

يأتي لقاء قداسة البابا مع رئيسة التحالف التقدمي في إطار زيارته التي جرت اليوم لمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي شملت عدة لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين بالبرلمان على رأسهم رئيسه david maria sassoli والنائب المجري György HÖLVÉNYI رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP
حضر اللقاءات السفير المصري ببلجيكا خالد البقلي.

كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا في إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يصل باريس في بداية رحلته الرعوية بأوروبا

البابا تواضروس يصلي أول قداس في فرنسا

البابا تواضروس يلتقي أعضاء الجالية المصرية في فرنسا

البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية

البابا تواضروس يصل بروكسل ضمن رحلته الرعوية بأوروبا

البابا تواضروس من البرلمان الأوروبي: الأوضاع بمصر في تحسن مستمر

ترشيحاتنا

بسبب منشطات ومكملات مضروبة.. مقتل كابتن جيم في مشاجرة بـ الجيزة

دى كوسة.. تعليق مثير من تركى آل الشيخ على تحية فان دام لـ محمد رمضان.. فيديو

بعد تأهيله نفسيا..عمرو وردة يثير الجدل من جديد بصورة مع حبيبته

لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

بدون مكياج.. ميس حمدان تبهر الجمهور بجمالها

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور