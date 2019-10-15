بالهوت شورت.. مي عمر بإطلالة جذابة مع زوجها في اليونان

نشر المخرج محمد سامى عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، حيث كان برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وظهر محمد سامى في الصورة برفقة زوجته الفنانة مى عمر وهى تحتضنه فى أحد شوارع اليونان أثناء قضاء عطلتهما.



وظهرت مي عمر بهوت شورت مخطط باللون الأصفر مع الأسود، وقميص من نفس اللون والشكل، وبأكمام طويلة، بالإضافة إلى اختيارها ارتداء بوت باللون البيج، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري.



ولم تتكلف مي عمر إطلالتها في ارتداء الإكسسورات، فقامت باختيار نظارة شمسية باللون الأسود، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.