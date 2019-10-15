وزير الخارجية الإسرائيلي: ليبرمان اغتال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، نفذ عملية اغتيال سياسي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ولحزب الليكود.



وتابع نتنياهو أن ليبرمان هو الشخص المسؤول أكثر من أي شخص آخر، عن توقف المنظومة السياسية في إسرائيل.



وأكد كاتس على أن ليبرمان ينتم شخصيا من نتنياهو وهو ما أجبر الليكود على الذهاب إلى انتخابات ثانية. وتابع كاتس: "الآن سنرى إن كان سيتجاوز خطا آخر، ويؤيد تشكيل حكومة أقلية يشكلها تحالف كاحول لفان، بدعم من أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة، من خلال الامتناع عن التصويت في الكنيست.

