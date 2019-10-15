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أخبار العالم

الاستعانة بالأصدقاء.. خطوة جديدة لإخماد حرائق غابات لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:29 م
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية بدأت في الاستعانة بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة الحرائق المستمرة منذ يومين، والتي التهمت مساحات واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت بدت السلطات عاجزة عن احتواء الأزمة في ظل الإمكانيات المحدودة.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني اندلاع أكثر من 100 حريق، لم تتمكن فرقه من إخمادها طيلة الليل، قبل أن تتوسع رقعة النيران بفعل سرعة الرياح، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتراجعت حدة الحرائق مساء اليوم، بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد،

وقال بيان للجيش اللبناني، إن قبرص أرسلت طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات إخماد الحرائق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن 4 طائرات بتقنيات متطورة ستصل إلى المطار من اليونان والأردن للمساعدة في عمليات الإطفاء.

وأكد الجيش الأردني في بيان، الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني أمر بإرسال طائرتين للمساهمة في إخماد الحرائق في لبنان.
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