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مرأة

بالبيجامة.. أسماء شريف منير بإطلالة عفوية مع زوجها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:27 م
آية التيجي
شارك الفنان محمود حجازي صورة له عبر صفحته الرسمية على الإنستجرام، وذلك مع زوجته اسماء شريف منير، وقد عبر متابعيهم في التعليقات عن مدى حبهم الشديد لهم.

وعلق الفنان محمود حجازى على صورته مع زوجة ببعض الكلمات، وقال: لما تبقي عامل فيها #نينجا في البيت 😄.

وظهرت اسماء شريف منير بالبيجامة الكات، وباللون الأبيض والمنقطة بالأخضر، وهو ما ابرز من انوثتها، وقد قامت برفع شعرها إلى الاعلى بطريقة طبيعة للغاية، فيما ظهر محمود حجازي بالبشكير، وهو يرتدي نظارة شمية.

ولم تتكلف اسماء شريف منير في وضع المكياج، إلا انها ظهرت بإطلالة طبيعية ابرزت رقة وجمال ملامحها.
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