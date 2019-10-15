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رياضة

الشباب والرياضة: إقامة حفل تخرج لـ الطلاب السودانيين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة " مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية " عن إقامة حفل تخرج الطلاب السودانيين فى مصر.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والجمعية الإفريقية .

يقام الحفل فى 19 أكتوبر الجاري علي مسرح وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، وذلك بحضور عدد من المؤسسات الإفريقية والسفراء.

يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 ودعم العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلي تدعيم أجندة إفريقيا 2063 و أهداف التنمية المستدامة وميثاق الشباب الإفريقي الذي يؤكد علي إتاحة منابر ومساحات للتعبير عن الرأي للشباب الإفريقي .
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