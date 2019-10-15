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أخبار العالم

سيناتور أمريكي يعلن عن مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:27 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
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رويترز
قال السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام اليوم الثلاثاء إنه سيطرح مشروع قرار يوم الخميس يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها سوريا.

وأضاف للصحفيين: "سأتقدم بعقوبات على تركيا يوم الخميس وأُقّدر ما فعلته إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء الماضي إنطلاق عملية عسكرية في سوريا، بهدف القضاء على التواجد الكردي.
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