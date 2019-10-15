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رياضة

لدواع أمنية .. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:43 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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يسري غازي - عمرو ابوبكر
قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا منذ ساعات قال خلاله..

بدأ مسئولو اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في دراسة كيفية تخطي عقبة مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.

ويدرس مسئولو اتحادة الكرة المصري إقامة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسة نادي الزمالك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بتواجد جماهير من كلا الفريقين بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري للعبة أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي خطابات رسمية من الجهات الأمنية، بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
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