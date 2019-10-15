خالد الغندور يسخر من الأهلي ويوجه رسالة قاسية للجنة الحكام

استنكر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، التلميحات لنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيل لقاء القمة، مشيرًا إلى أن مباراة السوبر تم خوضها بجماهير.



وأضاف الغندور خلال تصريحاته في برنامج الزمالك اليوم، أن لجنة الحكام مش عارفه تجيب حكام صفوة بسبب الدوريات الاوروبية + دوري أبطال أفريقيا، ولابد من الدقة في العمل لكي نستطيع ان نواكب الكرة الأوروبية والعربية.



وأشار الغندور إلى أن التأجيل لم يكن في نية الزمالك وقولا واحدا الزمالك لا يقبل بتأجيل القمة ولم يطلب هذا.



وتابع الغندور التأجيل من أفعال الأهلي كما فعل من قبل في الموسم السابق وتم تأجيل مباراة بيراميدز، وعلى الرغم من الموافقة التأجيل خسر في جميع المباريات التي واجه خلالها بيراميدز في الموسم السابق.