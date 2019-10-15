Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور يسخر من الأهلي ويوجه رسالة قاسية للجنة الحكام

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:52 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
استنكر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، التلميحات لنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيل لقاء القمة، مشيرًا إلى أن مباراة السوبر تم خوضها بجماهير.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته في برنامج الزمالك اليوم، أن لجنة الحكام مش عارفه تجيب حكام صفوة بسبب الدوريات الاوروبية + دوري أبطال أفريقيا، ولابد من الدقة في العمل لكي نستطيع ان نواكب الكرة الأوروبية والعربية.

وأشار الغندور إلى أن التأجيل لم يكن في نية الزمالك وقولا واحدا الزمالك لا يقبل بتأجيل القمة ولم يطلب هذا.

وتابع الغندور التأجيل من أفعال الأهلي كما فعل من قبل في الموسم السابق وتم تأجيل مباراة بيراميدز، وعلى الرغم من الموافقة التأجيل خسر في جميع المباريات التي واجه خلالها بيراميدز في الموسم السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال الغندور يحسم هوية حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

جمال الغندور: الدوريات الأوروبية تصعب من مهمة البحث عن حكم لـ مباراة القمة.. فيديو

السبب الحقيقي.. خالد الغندور: نرغب في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

جمال الغندور يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

دوريات أوروبا تورط جمال الغندور قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

بعد أنباء تأجيل القمة 119.. الاتحاد البلجيكي يعتذر لـ الجبلاية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الباز: 8 دول تحاصر تركيا عسكرياً بعد عدوانها على سوريا.. فيديو

سبب اندلاع 105 حرائق في غابات لبنان.. تفاصيل.. شاهد

من 30 إلى 50 ألف جنيه.. خفض أسعار شيفروليه ماليبو 2019 الجديدة

علامات السحر والحسد .. الإفتاء توضح روشتة علاجية للأمراض غير العضوية.. فيديو

الدولار يهوي لأدنى مستوياته في تعاملات نهاية اليوم.. ويخسر 5 قروش

خسائر ضخمة .. أحمد موسى يكشف سبب اندلاع حرائق لبنان .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور