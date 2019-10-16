Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مينفعش تسيبني دلوقت.. إيمي طلعت زكريا تبكي على الهواء بعد وفاة والدها.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:48 ص
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
Advertisements
هاني حسين
قالت إيمي طلعت زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، إن والدها كان متواجدًا في المستشفى قبل الوفاة بـ 3 أيام، مضيفة:" الحالة تدهورت بسبب السجائر".

وأضافت إيمي طلعت زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة:" والدي كان بيشرب سجائر بطريقة بشعة ولم نتمكن من التحكم في هذا الأمر وتم حجزه في المستشفى".

وتابعت إيمي طلعت زكريا:" الأطباء قالوا لنا ان جسم والدي لا يستجيب للعلاج، وكلموني في المستشفى وبلغوني إن القلب توقف أكثر من مرة والطبيب قال لنا إن الحالة لا تستجيب والوضع غير مطمئن، ثم أبلغوني أن والدي توفي".

وأكملت إيمي طلعت زكريا باكية: "نزلت لوالدي بعد وفاته وكنت بكلمه وقلت له «مينفعش تسيبني دلوقتي» وهو راح في حتة أحسن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع حبي .. رسالة حب من ايمى طلعت زكريا لوالدها

في حالة حرجة.. ابنا طلعت زكريا يطالبان الجمهور بالدعاء لوالدهما

السجائر السبب.. أول تعليق من نجل طلعت زكريا بعد وفاته.. شاهد

دلال عبد العزيز تصل المستشفى المتواجد فيه جثمان طلعت زكريا

شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو

شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا

ترشيحاتنا

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

هاني رمزي يعلق على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة..عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي..قرار عاجل بخصوص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

بشرى خير قريبا .. البرلمان يناقش صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي

هل توفى كاظم الساهر فى حادث بإحدى دول أوروبا؟.. تعرف على الإجابة

حد يخض حد كدة.. أفضل صورة لهذا العام وأغرب 19 لقطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور