مينفعش تسيبني دلوقت.. إيمي طلعت زكريا تبكي على الهواء بعد وفاة والدها.. فيديو

قالت إيمي طلعت زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، إن والدها كان متواجدًا في المستشفى قبل الوفاة بـ 3 أيام، مضيفة:" الحالة تدهورت بسبب السجائر".





وأضافت إيمي طلعت زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة:" والدي كان بيشرب سجائر بطريقة بشعة ولم نتمكن من التحكم في هذا الأمر وتم حجزه في المستشفى".





وتابعت إيمي طلعت زكريا:" الأطباء قالوا لنا ان جسم والدي لا يستجيب للعلاج، وكلموني في المستشفى وبلغوني إن القلب توقف أكثر من مرة والطبيب قال لنا إن الحالة لا تستجيب والوضع غير مطمئن، ثم أبلغوني أن والدي توفي".



