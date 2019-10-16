سكاي نيوز: اجتماع طارئ في البيت الأبيض لبحث المستجدات في أزمة سوريا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن قادة لجان الأمن القومي في الكونجرس يجتمعون الأربعاء مع ترامب في البيت الأبيض لبحث مستجدات الأوضاع في شمال سوريا.





كانت زعيمة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت في وقت سابق إنها اتفقت مع جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترامب "الخطير" بسحب القوات من شمال سوريا حيث تشن القوات التركية هجوما ضد المقاتلين الأكراد.





وقالت بيلوسي إن الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس يمضون قدما في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدة أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية.





وهدد ترامب بفرض عقوبات على تركيا لإجبارها على وقف هجومها في شمال سوريا ولكن دون فائدة.



