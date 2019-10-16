Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سكاي نيوز: اجتماع طارئ في البيت الأبيض لبحث المستجدات في أزمة سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن قادة لجان الأمن القومي في الكونجرس يجتمعون الأربعاء مع ترامب في البيت الأبيض لبحث مستجدات الأوضاع في شمال سوريا.

كانت زعيمة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت في وقت سابق إنها اتفقت مع جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترامب "الخطير" بسحب القوات من شمال سوريا حيث تشن القوات التركية هجوما ضد المقاتلين الأكراد.

وقالت بيلوسي إن الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس يمضون قدما في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدة أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية.

وهدد ترامب بفرض عقوبات على تركيا لإجبارها على وقف هجومها في شمال سوريا ولكن دون فائدة.

وأثار قرار ترامب سحب قوات أمريكية من شمال سوريا من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد انتقادات واسعة بل اعتبر خيانة للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشن هجوما عنيفا على ترامب بسبب الأكراد

سيناتور أمريكي يهدد تركيا بـ"عقوبات من الجحيم" إذا دخلت بجشيها شمال سوريا

بيلوسي: البيت الأبيض يحاول إخفاء وقائع على نحو غير قانوني

نواب أمريكيون يضغطون مجددا لدفع ترامب إلى إجراء أقوى ضد تركيا

سناتور أمريكي: رئيسة مجلس النواب تؤيد فرض عقوبات على تركيا

ترشيحاتنا

قمة الدوري المصري.. هل تلعب مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة 119

الدولار يهوي لأدنى مستوياته في تعاملات نهاية اليوم.. ويخسر 5 قروش

اخبار البرلمان.. بشرى بشأن صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات.. وتنسيقية الاحزاب:حق مصر في النيل أمن قومي

مذيعة لبنانية تنهار على الهواء وسط حرائق المنازل: العالم بتصرخ ببيوتها.. فيديو

بالهوت شورت.. مي عمر بإطلالة جذابة مع زوجها في اليونان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور