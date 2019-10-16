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رياضة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا، على حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد قرار إقامة مباراة المقاولون العرب والزمالك، السبت المقبل بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان قد أعلن اتحاد الكرة المصري عن تقديم مباراة نادي الزمالك أمام منافسه فريق المقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ذلك جاء بناء على تقدير للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه قرر عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.

وأكد مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم ، أنه سيطالب بحل لجنة عمرو الجنايني التي تدير اتحاد الكرة ، متسائلاً من هو حسام الزناتي الذي يدير المسابقات، وما هي خبرته، أعيدو لنا عامر حسين صاحب الخبرة ، وهل الزناتي متواجد لمجرد انه كان مساعدا لمحمد فضل في تنظيم أمم إفريقيا.

وأضاف أن الزناتي مُصر على إجهاد الزمالك قبل مباراة جينيراسيون، بعد تأجيل مباراة الأهلي، وضع مباراة المقاولون لكي يتعرض الزمالك الإصابات، ولماذا وضع مباراة لنا ولم يضع مباراة اخرى للأهلي.
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