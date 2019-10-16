يخرج عن صمته.. طارق حامد يكشف عن مصيره في الزمالك .. فيديو

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه اجتمع مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، ووكيله أحمد يحيي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معه على تعديل عقده.





من جانبه قال طارق حامد لاعب وسط الفريق ، ان علاقته بالزمالك وجماهيره على افضل حال ، وأنه يعشق النادي ، ودائما ما تمنى التواجد بين أسوار القلعة البيضاء.





وأضاف طارق حامد خلال مداخلة هاتفية مع خالد الغندور في برنامج الزمالك اليوم، أن ما كتبه على الحالة اليومية في صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور انستجرام، لم يكن له علاقة بالزمالك نهائيًا، وعلاقته بالأبيض وبمسئولي القلعة البيضاء ممتازة.



