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رياضة

يخرج عن صمته.. طارق حامد يكشف عن مصيره في الزمالك .. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
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ريهام بكير
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه اجتمع مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، ووكيله أحمد يحيي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معه على تعديل عقده.

من جانبه قال طارق حامد لاعب وسط الفريق ، ان علاقته بالزمالك وجماهيره على افضل حال ، وأنه يعشق النادي ، ودائما ما تمنى التواجد بين أسوار القلعة البيضاء. 

وأضاف طارق حامد خلال مداخلة هاتفية مع خالد الغندور في برنامج الزمالك اليوم، أن ما كتبه على الحالة اليومية في صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور انستجرام، لم يكن له علاقة بالزمالك نهائيًا، وعلاقته بالأبيض وبمسئولي القلعة البيضاء ممتازة. 

وأشار طارق حامد إلى انه يستعد في الفترة المقبلة لاستئناف الدوري بقوة، والمشاركة في البطولة الأفريقية، موضحا أن مباراة جينيراسيون هي الأهم، وسنسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك هذا الموسم لإسعاد الجماهير.
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