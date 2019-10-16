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رياضة

نمبر وان بـ 19 بطولة قارية.. أحمد الأحمر يحتفل مع جماهير الزمالك بكأس أفريقيا.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
أحمد الأحمر لاعب
أحمد الأحمر لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر
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ريهام بكير - عدسة / حسن العمدة
وصلت بعثة فريق اليد بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من الرأس الأخضر، بعد أن توجت بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي.

وعقب وصول البعثة، خرج أحمد الأحمر قائد الفريق للجماهير الوفية، التي انتظرت منذ فجر اليوم، لاستقبال البعثة، ليحتفل معهم بالكأس الغالية.

أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق، عن سعادته بحصول الفريق على بطولة أفريقيا، واصفًا إياها بالصعبة والغالية لأنها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.

وأضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضًا أصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.

ويستعرض موقع صدى البلد ألقاب أحمد الأحمر التاريخية سواء الجماعية أو الفردية

نمبر وان أحمد الأحمر حصد مع الزمالك، 5 مرات دوري أبطال إفريقيا، و5 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدوري و4 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، بالإضافة لحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2010.

دوري أبطال إفريقيا مع الأفريقي التونسي

4 مرات بطولة دوري أبطال آسيا ، مرتان مع الجيش القطري ، وواحدة مع أهلي جدة ، وأخرى مع السد اللبناني

توج مرتين ببطولة الخليج مع أهلي جدة السعودي

وعن البطولات المحلية اثناء انضمامه لمجموعة من الاندية
4 بطولات دوري مع الزمالك، و3 بطولات كأس مصر، و3 مرات بطل كأس السوبر المصري.
مع نادي فلينسبورج كأس ألمانيا 2015
حصد كأس ولي العهد وكأس الأمير ، والدوري القطري مع نادي الجيش.
المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الكويت الكويتي.
المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الوحده السعودي.

وعن تاريخ الأحمر "نمبر وان" مع منتخب مصر ، فتوج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات ، في حين شارك في ثلاث دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دي جانيرو 2016 محققا المركز التاسع.

وشارك أيضا في سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه في نسخة 2017 في فرنسا.

و3 مرات بدورة الألعاب الافريقية ، ولقبين بالبطولة العربية ، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

انجازات فردية

حقق أحمد الأحمر ، العديد من الألقاب الفردية في كل البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر ، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن ، وأفضل لاعب ، وهداف البطولة ، وفي أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب

بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذي يحققه في اغلب المباريات التي شارك فيها ولو لدقائق معدودة ، سواء محلية أو قارية أو عالمية.
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