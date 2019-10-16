فخورة بيكي .. لن تصدق مهنة ابنة ريهام سعيد الوحيدة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة لإبنتها وهى فى عملها فى المطبخ مع أصدقائها الشيفات وترتدى الزى الخاص بالعمل .



وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :"اشتغلوا و اتعبوا و اتعلموا. امينه بنتي الوحيده فخوره بيكي و بحبك اوي".



وجاءت التعليقات كلها بهجة ودعاء لأمينة مثل:" الله يحميها ويحفظهالك ،الله يحميها ويحرسها جمال واخلاق اكيد زي مامتها ".



وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لأزمة بسبب تصريحاتها عن مرضى السمنة مما أدى إلى وقفها عن العمل لمدة عام ، كما رفع محامى ضدها قضية بتهمة إهانة مرضى السمنة لكن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص وحولتها للمحكمة الإقتصادية .

