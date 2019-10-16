الجزار يتابع تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي.. الوزير: وقف التعامل مع الشركات المتقاعسة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، وذلك بمحافظات (أسوان – الأقصر – قنا – بورسعيد – القليوبية – الشرقية)، ومدن (السادات – المنيا الجديدة – العاشر من رمضان – 15 مايو – بدر).



وخلال الاجتماع، شدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.



وجدد الوزير تأكيده على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية.



وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة أسوان، تم الانتهاء من تنفيذ 2200 وحدة، وجارٍ تنفيذ 1144 وحدة أخرى، وفى محافظة الأقصر، تم الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة، وجارٍ تنفيذ 384 وحدة أخرى، وفى محافظة قنا، تم الانتهاء من تنفيذ 3432 وحدة، وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة أخرى، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ 15291 وحدة، بمدينتى (بورفؤاد – بورسعيد)، وفى محافظة القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ 2514 وحدة، وجارٍ تنفيذ 682 وحدة أخرى، وفى محافظة الشرقية، تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920 وحدة أخرى.



وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة السادات، تم الانتهاء من تنفيذ 9480 وحدة، وجارٍ تنفيذ 6300 وحدة، وجارٍ طرح 576 وحدة جديدة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 9456 وحدة، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة أخرى، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم الانتهاء من تنفيذ 37960 وحدة، وجارٍ تنفيذ 19200 وحدة، وجارٍ طرح 1560 وحدة أخرى، وفى مدينة 15 مايو، تم الانتهاء من تنفيذ 10800 وحدة، وجارٍ تنفيذ 14160 وحدة أخرى، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.