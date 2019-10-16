زخات رعدية تنعش ذكريات السعوديين مع الشتاء

تشهد سماء المملكة العربية السعودية طقسا على ما يبدو شتويا بامتياز، معززا بالزخات الرعدية والكتل الهوائية الباردة التى تدفع بسقوط أمطار ثلجية تكسو المملكة باللون الأبيض اللؤلؤي.



وحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، فإنه يتوقع استمرار سقوط الزخات الرعدية من الأمطار على شمال المملكة، وقد تمتد لأجزاء من منتصفها، تغزر أحيانًا خاصة على المرتفعات جنوب شرق منطقة تبوك.



وعن غرب المملكة، يتوقع البيان تراجع الهطولات المطرية على جنوب غرب المملكة اليوم، الأربعاء، حيث يتوقع تكاثر للسحب الركامية مع ساعات ما بعد الظهر وحتى ساعات المساء الأولى، وتكون مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار على أماكن متفرقة.



ولفت البيان إلى أن حركة الرياح، فإنها جنوبية شرقية نشطة السرعة على جنوب غرب المملكة مثيرة للغبار والأتربة ببعض هذه المناطق، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على شمال المملكة وأجزاء من وسطها، مع ساعات الليل الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة على معظم المناطق.



