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فن

كنت فاكراهم صحابي.. رسالة نارية من ريهام سعيد لزملائها.. وتوجه كلمة لـ رضوى الشربينى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:29 م
ريهام سعيد ورضوى
ريهام سعيد ورضوى الشربينى
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منار نور
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة إثر تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.

وكتبت ريهام سعيد، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليه سماعة تليفون، اخس بجد اخس، على فكرة رضوي الشربيني إنتي جدعة وربنا هيكرمك كمان وكمان".

وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها مجالي الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.
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