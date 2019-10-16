يحرقون أشجار الزيتون ويدنسون الأقصى.. جرائم الإسرائيليين فى القدس

قام مجموعة مستوطنين إسرائيليين اليوم، الأربعاء، بإضرام النار في حقول الزيتون والاعتداء على قاطفي الزيتون والمتضامنين الأجانب في قرية بورين جنوب نابلس، علاوة على تدنيس واقتحام المسجد الأقصى.



وأفاد غسان دغلس، مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة، بأن 30 مستوطنا من مستوطنة "ايتسهار" هاجموا المزارعين والمتضامنين خلال قطف ثمار الزيتون جنوب شرق بورين، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحد المتضامنين بكسور وهو "ناشط إسرائيلي"، و4 متضامنين أجانب.



وأضاف دغلس أن المستوطنين أضرموا النار في حقول الزيتون.



واقتحم مئات المستوطنين، اليوم، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد العرش" وتقدمهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال وحاخامات.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 611 متطرفا اقتحم الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات كبيرة متتالية، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.



وانتشرت قوات الاحتلال والشرطة والمخابرات بكثافة في ساحات الأقصى، لتأمين جولات واقتحامات المستوطنين للمسجد، فيما رافقت مجموعة من القوات المقتحمين خلال سيرهم في ساحات وأروقة المسجد.



وأدى مستوطنون صلواتهم الخاصة في ساحات الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة، بحراسة من شرطة الاحتلال التي منعت المصلين التواجد والجلوس في المنطقة، وقدم حاخامات للمستوطنين شروحات عن "الهيكل المزعوم".



وانتشرت على أبواب المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال واحتجزت هويات المصلين الوافدين للأقصى قبل السماح لهم بالدخول.



فيما قام المستوطنون بجولات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية حاملين معهم "ثمار وسعف النخيل" وأدوا صلواتهم على الأبواب، خاصة عند باب السلسلة.



ورابط مجموعة من المصلين المبعدين عن الأقصى عند باب السلسلة من جهة الخارحية، ولم يسلموا من المستوطنين الذين وجهوا لهم الشتائم وحاولوا استفزازهم.



في سياق متصل، وزع مستوطنون من جماعات الهيكل اليوم صباحا إعلانات مطبوعة عند باب السلسلة عن نيتهم إقامة صلاة توراتية عند نفس الباب السبت القادم "صلاة موصاف" في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، كما طالبوا في البيان بفتح الأقصى لاقتحامات اليهود أيام السبت كسائر أيام الأسبوع من الأحد للخميس.











