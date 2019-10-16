محام يؤيد قبول الخلع فى حالة العجز الجنسى فقط

أثنى المحامى وليد زهران، رئيس مبادرة "ثورة رجال مصر" على مقترح القانون المقدم من النائب عاطف مخاليف، الخاص بتعديل سن الحضانة إلى 9 سنوات والذهاب تلقائيًا للطرف الآخر، وعدم قبول الخلع إلا فى حالة واحدة فقط وهو العجز الجنسى.



وأكد المحامى وليد زهران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النائب يحاول خفض نسب الطلاق التى زادت فى الفترة الأخيرة بسبب الخلع، لافتًا إلى أن المشاكل الأخرى التى تتضرر منها الزوجة مثل العنف والخيانة وسوء العشرة يمكنها معها رفع دعوى الطلاق للضرر.



وقال إن الواقع العملى يوضح أن الطلاق يحفظ الحقوق كاملة للزوجة، وأيضًا نفس الوقت المستغرق فى المحاكم أصبح واحدا سواء للخلع أو الطلاق.



وأضاف أن الخلع هو الوجه الآخر للطلاق يقوم على الإبراء، ورد مقدم المهر لذلك الأفضل للزوجة الطلاق للضرر عن الخلع.



