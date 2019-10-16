Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محام يؤيد قبول الخلع فى حالة العجز الجنسى فقط

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:49 م
الخلع فى حالة العجز
الخلع فى حالة العجز الجنسى
Advertisements
أمل مجدى
أثنى المحامى وليد زهران، رئيس مبادرة "ثورة رجال مصر" على مقترح القانون المقدم من النائب عاطف مخاليف، الخاص بتعديل سن الحضانة إلى 9 سنوات والذهاب تلقائيًا للطرف الآخر، وعدم قبول الخلع إلا فى حالة واحدة فقط وهو العجز الجنسى.

وأكد المحامى وليد زهران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النائب يحاول خفض نسب الطلاق التى زادت فى الفترة الأخيرة بسبب الخلع، لافتًا إلى أن المشاكل الأخرى التى تتضرر منها الزوجة مثل العنف والخيانة وسوء العشرة يمكنها معها رفع دعوى الطلاق للضرر.

وقال إن الواقع العملى يوضح أن الطلاق يحفظ الحقوق كاملة للزوجة، وأيضًا نفس الوقت المستغرق فى المحاكم أصبح واحدا سواء للخلع أو الطلاق.

وأضاف أن الخلع هو الوجه الآخر للطلاق يقوم على الإبراء، ورد مقدم المهر لذلك الأفضل للزوجة الطلاق للضرر عن الخلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل آثم إذا طلبت الطلاق لشك زوجي بي ؟ أمين الفتوى يجيب

صدمة للسيدات.. حظر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط.. مشروع قانون

برلماني يعلق على تعديلات قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط

برلمانية عن مقترح اعتماد سن حضانة الطفل لـ 9 سنوات: غير مقبول

صدمة للسيدات.. قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي .. وتحفظات برلمانية على مشروع القانون: يخالف الثوابت ويظلم الزوجة.. وضرورة تتبع الطفل عند الاستضافة لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

تحول لأشلاء .. مصرع شخص وإصابة 13 في تصادم داخل نفق أحمد حمدي

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور