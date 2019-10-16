نصري:غياب المنظمات الحقوقية المصرية دوليا يفسح المجال للإخوان.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن هناك غيابا واضحا على مدار 4 سنوات للمنظمات المصرية الحقوقية في المحافل الدولية .



وأكد أيمن نصري في برنامج كل اليوم المذاع على قناة " ON E" أن المنظمات المصرية يجب أن يكون لديها رؤية على المدى البعيد لأن المنظمات الحقوقية المحلية هي شاهد عيان على ما يحدث على الأرض ونقله للخارج .



ولف أيمن نصري إلى أن هناك تواجدا موسميا للمنظمات المصرية خارجيا احدث فراغ ملئه المنظمات المشبوهة والمنظمات الإخوانية مما أدى جعل المجلس الدولي لحقوق الإنسان ساحة تلاسن سياسي وليس حقوقيا.





وحول فرض عقوبات على تركيا أكد أيمن نصري إن فرض العقوبات يجب أن يكون على محورين المحور الأول وهو على مستوى السياسة الدولية ويتم من خلال مجلس الأمن الذي يملك الإجراءات العقابية على الدول التي يصدر بحقها إدانة من الدول الأعضاء والمحور الثانى من اختصاص المنظمات الحقوقية الدولية.



وأضاف أيمن نصري أن هناك تقاعس واضح من المنظمات الحقوقية الكبيرة وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حيث أنها لم تتحرك حتي الآن ولم تدين هذه العمل العسكري الإجرامي واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عما يحدث من جرائم حرب.















