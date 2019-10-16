الدوري الإسباني.. ريال مدريد وبرشلونة يرفضان تغيير ملعب الكلاسيكو

تتجه النية لدى رابطة الدوري الإسباني بتغيير ملعب مباراة "الكلاسيكو" المقبلة، بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رابطة الليجا تقترح خوض مواجهة "الكلاسيكو" في "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، بدلًا من معقل البارسا، على أن يقام لقاء الدور الثاني في "كامب نو"، وذلك بسبب الوضع المضطرب في كتالونيا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن ناديا برشلونة وريال مدريد يرفضان نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو، حيث يريد البارسا أن يقام على ملعبه "كامب نو" على الرغم من وجود اضطرابات في كتالونيا.



وتابعت "ماركا"، أن الاقتراح مرفوض تمامًا من جانب ريال مدريد، الذي يشدد على إذا كان هناك دواعٍ أمنية، فالأفضل تأجيل الكلاسيكو، وليس تغيير الملعب اللقاء.



وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أمام برشلونة وريال مدريد الوقت حتى يوم الإثنين المقبل، لتقديم الأسباب التي من أجلها يرفضان تغيير ملعب "كامب نو"، على الرغم من أن القرار ليس في أيديهم ويمكن أن يحدث تغيير في الملعب حتى إذا رفضا.



وتشهد مدينة برشلونة حاليًا إقامة العديد من المظاهرات، بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.



وتشير التقارير في إسبانيا، إلى أن هناك دعوات لمظاهرات حاشدة بالتزامن مع الكلاسيكو.



ومن المقرر، أن يحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة، يوم 26 أكتوبر الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.