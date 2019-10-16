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تعليم

مبادرة هنجملها .. الطلاب جامعة طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعي.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:38 م
صدى البلد
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احمد علي
استقبل رئيس جامعة طنطا المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها" بحضور الدكتور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لاطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن مبادرة "هنجملها" تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في كليات الجامعة المختلفة ونشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحراري.

وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة بالجامعة لنشر المساحات الخضراء، موضحًا استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والجهات المختصة لتحقيق هدف المبادرة الأساسي بالحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف "عتمان" أن المبادرة انطلقت بزراعة أشجار مثمرة بكليات الزراعة والآداب والحقوق والتجارة.
وأوضح المهندس محمد قبطان، منسق المبادرة إلى تبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة من خلال تدعيم الجامعة الحكومية بالأشجار المثمرة، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف اعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث، مؤكدًا أن جامعة طنطا تفتح أبوابها دائما أمام كل عمل وطني يخدم الوطن.
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