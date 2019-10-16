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مرأة

تبادل القبلات بين الأطفال الأبرز .. 10 معلومات صادمة عن الالتهاب السحائي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:36 م
الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
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رنا عصمت
زادت مخاوف الكثير من الأمهات بعد إصابة طفلة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بشرق الإسكندرية بحالة من الصداع والقيء وارتفاع في درجة الحرارة، والاشتباه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي، لذلك حرص موقع صدى البلد على تقديم أهم المعلومات عن الالتهاب السحائي.

10 معلومات صادمة عن الالتهاب السحائي:

1- أعراضه المبكرة فى حدوث خلل شديد بالدماغ، خاصة أن أعراضه تظهر بعد ساعات قليلة من العدوى وتتطور بسرعة فى حالة عدم تدخل الطبيب.

2- ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام وشعور الطفل بصداع حاد وألم شديد فى الرأس والرغبة المستمرة في القيء وعدم القدرة تماما على التركيز.

3- تحدث العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من أنف وحلق المصاب، إذ تنتقل العدوى عن طريق الجهاز التنفسي أو المخالطة المباشرة وغير المباشرة للأطفال المصابين بالمرض.

4- تعد المضادات الحيوية من أهم وسائل العلاج الفعالة للالتهاب السحائي سواء كان فطريا أو بكتيريا، بينما النوع الفيروسى يختفي في غضون أسبوع من تلقاء نفسه.

5- ينتشر عن طريق السعال والعطس من الأشخاص الذين يحملون البكتيريا أو الفيروسات ولكنهم لا يصابون بالعدوى.

6- يمكن الوقاية من الالتهاب السحائى من خلال تطعيم الطفل لتجنب العدوى داخل الحضانة أو المدرسة مع التهوية الجيدة وعزل الطفل في حالة إصابته مع ضرورة وضع منديل على الفم عند السعال والعطس.


7- يحتاج الطفل المصاب إلى الراحة التامة والإكثار من السوائل، كما يجب أن يتم عزل الطفل حتى يتحسن وينتهي من فترة العلاج وتختلف المدة المطلوبة للتعافي التام من طفل لآخر وفقا لمناعة الطفل وتوقيت اكتشاف المرض وبدء العلاج.

8- الوقاية من الالتهاب السحائي أيضا تكون عن طريق تحذير الطفل من تبادل القبلات مع الآخرين لأن العدوى تنتقل عن طريق التعرض للرذاذ المتطاير من فم شخص مصاب وتجنب تواجد الأطفال ضعيفى المناعة في الأماكن المزدحمة.

9- يجب التهوية الجيدة للأماكن المزدحمة حتى لا تصبح وباءً للعدوى خاصة الحضانات والمدارس، وتناول الأطعمة الصحية التى تقى من الأمراض، خاصة التى تصيب الجهاز التنفسى.

10- الوقاية من المرض تتطلب تعليم الطفل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار قبل الأكل للوقاية من العدوى وتجنب الأطفال المصابين لمنع الإصابة بالالتهاب الفيروسي.
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