تعليق غامض.. هل انفصلت ياسمين رئيس عن زوجها هادى الباجورى

نشرت الفنانة ياسمين رئيس تعليقا غامضا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن قرار الانفصال والطلاق وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين متابعيها.



وقالت ياسمين رئيس: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".



وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجورى وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادى الباجورى أم لا.



يذكر أن ياسمين رئيس تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.