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رياضة

ذا صن : قلق في مانشستر يونايتد بسبب مدة غياب دي خيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:37 م
دي خيا
دي خيا
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محمد رشاد
قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن هناك مخاوف داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي من المدة التي سيغيبها الإسباني ديفيد دي خيا عن صفوف الشياطين الحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض دي خيا للإصابة خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده أمام السويد في تصفيات يورو 2020، ولم يستطع الحارس الإسباني استكمال المباراة ليخرج متأثرًا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها وتعرض دي خيا للإصابة خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده أمام السويد في تصفيات يورو 2020، ولم يستطع الحارس الإسباني استكمال المباراة ليخرج متأثرًا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها في عضلة الفخذ.

وتأكد بنسبة كبيرة غياب دي خيا عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول والمقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وبحسب ما ذكرته ذا صن فإن هناك مخاوف في أولد ترافورد من مدة غياب دي خيا والتي قد تصل إلى شهرين، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على خدمات الحارس البديل سيرجيو روميرو.

جدير بالذكر أن روميرو شارك في مباراتين فقط رفقة يونايتد هذا الموسم (واحدة بكأس الرابطة والأخرى بالدوري الأوروبي).
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