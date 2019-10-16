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محافظات

لدعم البنية التحتية.. تنفيذ 97 مشروعا في المياه والصرف بالشرقية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:47 م
تنفيذ 97 مشروعا
تنفيذ 97 مشروعا في المياه والصرف بالشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وأشار "غراب"، إلى أن إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب و الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تبلغ 97 مشروعا بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

أشاد المحافظ بالتعاون المثمر والبناء بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ومديرية الطرق في تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، مشددًا على إلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ورد الشيء لأصلة بعد إنتهاء أعمال الحفر وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى أكثر جدية لتنفيذ المشروعات طبقًا للتوقيتات المحددة ليشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة من إنجازات حقيقية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهما مرفقين هاميين يمسان حياة المواطن بشكل مباشر.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن ، ومشروع صرف صحي آمن ونظيف حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس محمود عبد المعطي السمري رئيس الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة المعوقات لتقديم خدمة متميزه لأبناء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتحديد المناطق التي تشهد أعمال حفر لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي تحديدًا دقيقًا ليتم رد الشيء لأصله في نفس المنطقة منعًا لإهدار المال العام.

ومن جانبه فقد أكد اللواء "شريف فارس" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ عدد 10 محطات مياه فائقة الجودة بتكلفة 50 مليون لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وللقضاء على نقص مياه الشرب ، مشيرًا إلى أنه من المقرر إستلام 5 محطات منها نهاية يونيو القادم لتمثل إضافة قوية لقطاع مياه الشرب بنطاق المحافظة.
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