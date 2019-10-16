بعد شائعة وفاة تلميذة مصابة به.. إليك طرق الوقاية من التهاب السحايا



وأعلنت "مديرية الصحة" سلبية العينات، وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائي، وطالبت بالرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أي أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة، وتلقت بلاغ ايضا بدخول تلميذة أخرى بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية في سموحة، إلى أحد المستشفيات الخاصة تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، ويشتبه إصاباتها بالالتهاب السحائي، وصرحت "مديرية الصحة" أن حالة هذه التلميذة المريضة مستقرة، وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، ولا ظهور لأي أعراض على تلاميذ مدرسة مصطفى النجار الابتدائية، وجميعهم بحالة جيدة.



مرض الالتهاب السحائي



ويعرف المرض بأنه عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض، وهي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي و ينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة و قد يسبب الموت.



أعراض المرض



وتشمل أعراض المرض، الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وطفح جلدي مميز، ويحدث عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي، ويكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعه حتى فقدان الوعي والوفاة، أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.



طرق الوقاية



وحول طرق الوقاية من الالتهاب السحائي، كشفت مبادرة 100 مليون صحة أنه ينتقل عن طريق الرذاذ المتناثر مع الكحة والعطس والتقبيل أو مشاركة الإعاشة فى مكان ضيق ومشاركة الأوانى والأدوات مع الشخص المصاب، وينبغى إتباع سلسلة من الخطوات للحد من انتشار المرض منها غسل اليدين جيدا بصفه منتظمة وممارسة عادات صحية جيدة، ودعم جهاز المناعة بممارسة الرياضة وتناول تغذية صحية متوازنة والحرص على إعطاء الجسم حقة فى الراحة.



أجراءات آمنة



"يمكن الحماية من المريض أيضا من خلال الحرص على تغطية الأنف والفم عند الكحة والعطس، أما بالنسبة للسيدات الحوامل يجب أن يحرصن على تجنب بعض الأطعمه أو طهيها بشكل جيد وتجنب أنواع الجبن، كما يأتى التطعيم فى قمة الإجراءات الوقائية والأكثر فاعلية فيها، حيث يمكن بالتطعيم الوقاية من بعض أنواع التهاب السحايا البكتيرى الخطير مثل لقاح الإنفلونزا البكتيرى".. حسبما اوضحت المبادرة.



امراض منتشرة



فيما كشف دكتور محمد الشربيني، استشاري امراض الاطفال، أن علي الاهل ان يطمئنوا وان تلك الامراض موجة بتنتشر كل عام في نفس التوقيت "رفع مناعته والتغذية الجيدة وتطعيمات في موعدها ، وانتظام طفل الحساسية علي العلاج الوقائي أفضل شئ في الفترة الصعبة دي".



التغذية والتطعيمات



وتابع "الحاجات الطبيعيه واللي أهمها فيتامين سي الجميل اللي في الليمون والبرتقال والجوافه، وكمان التغذيه الكويسه المتوازنة.. بلاش طول اليوم عصائر وشيبس، وفي أمصال هامة وابرزها الانفلونزا وتطعيم مكورات الرؤية لرفع كفاءة الجهاز المناعي، بالاضافة لبعض الادوية التي تعمل علي تحسين جهاز المناعة وتؤخذ 10 ايام لمدة 3 أشهر، مع ضرورة تقليل المضادات الحيوية، ومراعاة التهويه الكويسه، النظافة العامه والشخصية وتبديل الملابس يوميا"



انواع التطعيمات



جدير بالذكر أن هناك مصلا يصل سعره إلى 450 جنيها، وتستخدمه عدد من المراكز العلاجية، ويدعى "بريفنار"، وهو مكافح لنوع واحد من البكتريا المسببة للإصابة بالتهاب السحائي، ومقوي للمناعة، وذلك لمن هم أقل من 3 سنوات فقط.



، وهناك تطعيما آخر بـ"menactra Acwy ولمن هم أكثر من 3 سنوات، حيث يعطي قوة مناعية لمكافحة المرض، على أن يجرى تناول جرعة واحدة فقط من المصل.



خلال الايام الماضية، انتشرت حالة من القلق لدي اولياء الامور، بعدما تم تداولت انياء عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ، بعد وفاة تلميذة بمدرسة صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، وتدعى "كارما مصطفى عبدالعزيز"، 6 سنوات، وقامت وزارة الصحة بتجريع فصل الطالبة، بمصل ضد الإصابة بالالتهاب السحائي، بعقار "ريماكتان" لاشتباه الالتهاب السحائي.