بعد تصريحات ترامب..السيناتور جراهام يحذر من كارثة كبرى في الطريق لـ إسرائيل وأمريكا

علق السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع في سوريا.



وقال جراهام عبر تويتر:"آمل أن يكون الرئيس ترامب على حق في اعتقاده بأن غزو تركيا لسوريا لا يهمنا، وأن التخلي عن الأكراد لن يعود ليطاردنا، ولن يعود داعش إلى الظهور، ولن تملأ إيران الفراغ الناشئ عن هذا القرار".



وأضاف:"ومع ذلك ، أعتقد اعتقادا راسخا أنه إذا استمر الرئيس ترامب في إصدار مثل هذه التصريحات، فستكون هذه كارثة أسوأ من قرار الرئيس أوباما بمغادرة العراق".



وتابع:"أخشى ألا يكون لدينا حلفاء في المستقبل ضد الإسلام الراديكالي، وسيظهر داعش مجددا، وصعود إيران في سويا سمثل كابوسا لإسرائيل".



وختم:"التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب حول غزو تركيا ليست مصدر قلق بالنسبة لنا تقوض أيضا تماما قدرة نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو على إنهاء النزاع".

