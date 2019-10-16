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أخبار العالم

إثيوبيا توافق على تزويد السودان بالكهرباء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن السودان اليوم الأربعاء عن موافقة إثيوبيا على تزويده بالكهرباء، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال فيصل محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك اتفق خلال زيارته إلى إثيوبيا مؤخرا، على تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين الخرطوم وأديس أبابا، والتي ستزود بموجبها السودان بـ300 ميجاوات من الكهرباء يوميا.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يتطلب بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستسهم جزئيا في حل مشكلة الكهرباء.

واتفقت الحكومتان على أن يشتري السودان بشكل أولي 100 ميجاوات من قدرة الخط البالغة 300 ميجاوات، والتي ارتفعت في أكتوبر 2016 إلى 300 ميجاوات.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الكهرباء من برى الملفات التي تواجه حكومة مدوك عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
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