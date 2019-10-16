قائد قوات سوريا الديمقراطية: تحالف قسد وواشنطن لم ينته رغم الخيانة الأمريكية

كشف مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن التحالف بين قسد وواشنطن لم ينته رغم الخيانة الأمريكية.



وبحسب وكالة فرات، قال إن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بحماية حليفتها قسد، حيث وعد ترامب خلال اتصال بالضغط على تركيا لوقف عدوانها على شمال سوريا.



وقال عبدي إنه:"إذا لم تقم أمريكا بإيقاف هذا العدوان, فقد خانت حلفاءها وخانت شعبنا".



واستدرك قائلا إن التحالف بين قسد وأمريكا في جهود مكافحة الإرهاب لم ينته.



